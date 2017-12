Nba, altro infortunio per Gallinari ma i Clippers vincono. Boston va ko

12 dicembre 2017

Ancora notte fonda per Danilo Gallinari. E non dal punto di vista del risultato. Nonostante infatti la vittoria dei suoi Los Angeles Clippers sui Toronto Raptors per 96-91, l'italiano si è fermato per un nuovo infortunio al gluteo, che già lo aveva tenuto fuori dai campi per 13 match tra novembre e dicembre e che lo ha costretto ai box per gara contro i Raptors. Diagnosi e tempi di recupero non ancora noti, ma probabile forfait del Gallo per la lunga trasferta di quattro sfide e possibile rientro il 20 dicembre contro Phoenix. Tornando all'incontro Clippers capaci di strappare la vittoria nel finale, rimontando gli 11 punti di gap accumulati già nel primo quarto. Ottime prestazioni di Teodosic, autore di 12 punti, 7 rimbalzi e di una tripla importantissima per il +4 a 40 secondi dalla fine e di Lou Williams, 17 punti in uscita dalla panchina. Tra le fila dei Raptors, inutili i 23 punti con 15 rimbalzi di Jonas Valanciunas e i 17 di Ibaka.



Tonfo dei Boston Celtics sul parquet dei Chicago Bulls che vincono con il netto punteggio di 108-85. Successo inatteso, frutto della grande prova del duo Mirotic-Portis, autori rispettivamente di 24 punti con 9/14 dal campo e 8 rimbalzi e di 23 punti con 10/15 dal campo. Celtics, privi della stella Irving, ma stanchi e incapaci di tenere testa alla brillantezza dei sorprendenti Bulls.



Successo invece per i Golden State Warriors sui Portland Trail Blazers per 111-104. Campioni in carica privi di Curry e Green, ma che trovano sempre il loro trascinatore. Questa e' la volta di Kevin Durant, autore di 28 punti, 9 rimbalzi, 5 assist, 3 stoppate e la solita grande gara su entrambi i lati del campo. Nonostante i 39 punti di Lillard, al suo massimo in stagione, i Blazers non riescono mai a riportarsi sotto i due possessi di svantaggio e Warriors che continuano la corsa in classifica su Houston.



Rockets che appunto non accenna a perdere colpi, mettendo a segno la 10/a vittoria consecutiva sui New Orleans Pelicans col punteggio di 130-123. Solito mattatore James Harden con 26 punti e 17 assist, ma il migliore è stato Capela, con 28 punti e 8 rimbalzi. Pelicans che, privi di Davis per una ricaduta del problema all'inguine, non avrebbero potuto fare di meglio. Nelle altre gare, successi esterni per i Miami Heat sui Memphis Grizzlies (82-107) e per i Charlotte Hornets sugli Oklahoma City Thunder (103-116).