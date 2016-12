Nba 2015-16: inizia la caccia ai Warriors

27 ottobre 2015

A Oakland, sulla baia di San Francisco, hanno ancora tutti negli occhi la splendida cavalcata di Stephen Curry e compagni chiusa lo scorso giugno col titolo contro i Cavs di LeBron James: sono i campioni in carica e quindi partono con i gradi di favoriti visto che hanno confermato il nucleo con anche Klay Thompson, Draymond Green e Andre Iguodala, sorprendente Mvp delle ultime Finals. La concorrenza sarà spietata visto che, soltanto ad Ovest, ci sono nell'ordine i San Antonio Spurs rinforzati da LaMarcus Aldridge, i Los Angeles Clippers che hanno aggiunto l'esperienza di Paul Pierce e il talento di Lance Stephenson, gli Houston Rockets del 'Barba' James Harden e gli Oklahoma City Thunder di Durant e Westbrook, desiderosi di riscattarsi dopo un'annata falcidiata dagli infortuni e chiusa fuori dai playoff.



Ad Est si parte stanotte con Bulls-Cavs, probabilmente le due squadre più forti. Cleveland senza dubbio è la grande favorita per tornare in finale, con la stella assolta LeBron James attorniato da un nucleo importante in cui spiccano Irving e Love. Chicago riparte con un nuovo coach, il debuttante Hoiberg, e nuove speranze di tornare ai fasti dell'era Jordan: dalle parti di 'Windy City' confidano in Rose, in Butler e soprattutto in Pau Gasol, reduce da un Europeo da fenomeno con la Spagna. Alle spalle di queste due è tutto aperto, con Atlanta favorita davanti alle varie Toronto, Miami, Washington e Boston.



E poi ci sono gli italiani, rimasti in tre dopo il ritorno in Europa di Gigi Datome al Fenerbahce. Danilo Gallinari spera che la salute lo assista per giocare da stella e leader dei giovani Denver Nuggets, Marco Belinelli ha salutato il Texas e ha scelto l'ambizioso progetto dei Sacramento Kings, squadra talentuosa ma tutta da assemblare, mentre Andrea Bargnani è rimasto a New York ma passando dai Knicks ai Nets, desideroso di rinvincita nei confronti dei tanti critici. Per tutti e tre non si annuncia una stagione facile visto che nessuna delle loro squadre sembra poter avere speranze di accedere ai playoff, soprattutto Nuggets e Kings a Ovest.