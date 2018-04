Milwaukee risponde a Boston e pareggia la serie: si va a gara-7

27 aprile 2018

BOSTON CELTICS-MILWAUKEE BUCKS 86-97

Sicuramente una serie piena di emozioni nonché la più equilibrata, quella che si sta giocando tra Boston e Milwaukee. Gara-6 era l’ultima chiamata per i Bucks, che nell’ultima apparizione al Bradley Center, non si arrendono e continuano a mettere i bastoni tra le ruote ai Celtics, pronti a chiudere la serie e a volare al turno successivo contro Philadelphia. Pronti via con il primo quarto, dove il parziale di 24-22 illude gli ospiti, visto che dal secondo, forse quello decisivo, la musica cambia.



Infatti Milwaukee, con il parziale di 15-26, prende il largo cominciando a mettere le mani sulla partita. Nel secondo quarto Boston non riesce a risalire la china, tentando la rimonta nell’ultima frazione, ma alla fine è costretta a cedere il match agli avversari, pronti nella decisiva gara-7. Celtics che, sempre senza Irving infortunato, cercano comunque di non rimanere con le mani in mano, visto che Tatum è il faro dei propri compagni nei momenti bui, mettendo a referto ben 22 punti, seguito a ruota da Rozier con 16 e da Morris e Brown con 14, infine Horford chiude con una doppia doppia di 10 punti ed altrettanti rimbalzi.



Ma i Bucks hanno dominato dal secondo quarto in poi, grazie specialmente al solito Giannis Antetokounmpo che, questa volta, non si pone limiti e mette a segno una doppia doppia di 31 punti e 14 rimbalzi, ergendosi a man of the match. Bene Middleton e Brogdon con 16 punti, mentre Jabari Parker si mette in evidenza per i rimbalzi, ben 11, contribuendo alla vittoria nonostante sia partito dalla panchina.



Ora gara-7, nella notte tra sabato e domenica: Milwaukee è chiamata all’impresa, espugnare il TD Garden per potersi giocare altre partite di play off contro Philadelphia.