Melli raggiunge Datome: accordo vicino col Fenerbahce?

19 maggio 2017

Nicolò Melli è pronto a sbarcare in Turchia: secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'azzurro avrebbe già trovato un accordo con il Fenerbahce per la prossima stagione. L'ex giocatore dell'Olimpia Milano raggiungerebbe così a Istanbul il compagno di Nazionale, Gigi Datome. Attualmente in forza al Bamberg, in Germania, Melli avrebbe accettato l'offerta pluriennale della squadra turca.