8 aprile 2016

Sexy inconveniente per Valentina Vignali alle Maldive. Durante un bagno in mare con tanto di mini-videocamera, la cestista azzurra ha infatti perso la parte sopra del costume, continuando a riprendere la scena senza tanto imbarazzo. Un video che poi la diretta interessata aha pubblicato anche sul suo profilo instagram per la gioia dei suoi fan.