LeBron balla e canta: Staples Center in delirio

15/10/2018

In attesa di deliziare i suoi nuovi tifosi sul parquet, LeBron James ha già conquistato lo Staples Center, mitica casa dei Los Angeles Lakers. Il fuoriclasse della Nba si è cimentato come cantante e ballerino durante il concerto di Drake. Con cappellino con la visiera girata e un maglioncino rosa legato in vita, il numero 23 gialloviola su è divertito e scatenato sul palco mandando in visibilio il pubblico.