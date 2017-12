Lakers, ritirate le maglie di Kobe Bryant

19 dicembre 2017

Nessun giocatore dei Lakers potrà più indossare le maglie 8 e 24: i gialloviola, infatti, hanno ritirato i numeri di Kobe Bryant che ha fatto la storia della franchigia. Allo Staples Center la cerimonia con le due divise alzate verso il soffitto. L'ex giocatore, che si è ritirato un anno fa, visibilmente emozionato ha detto: "Non si tratta delle magliette che sono state appese per me, ma si tratta di quelle che c'erano già appese prima. Sono loro che mi hanno ispirato e che mi hanno permesso di arrivare a un livello più alto. Lavorate duro e i vostri sogni diventeranno realtà. Non è la destinazione che conta, è il viaggio che si fa per raggiungerla".