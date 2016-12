Lakers, bufera tradimenti: Russell incastra Young con un video In un video girato da Russell viene svelato il tradimento di Young nei confronti della famosa cantante Iggy Azalea. Lo spogliatoio è in fermento

31 marzo 2016

Questa è una storia di tradimenti, confessioni riprese di nascosto, video che non dovevano essere diffusi, compagni di squadra traditori e traditi, di uno spogliatoio che sta per scoppiare. E di una cantante famosa messa in mezzo a questa fastidiosa vicenda. Stiamo parlando di quello che è successo, e che sta succedendo, a Los Angeles, in casa Lakers. Protagonisti D'Angelo Russell e il suo compagno di squadra Nick Young. Il fattaccio: Russell ha filmato di nascosto Young mentre quest'ultimo gli confessava una scappatella. Un video che poi è diventato di dominio pubblico. Iggy Azalea, famosa cantante australiana, fidanzata di Young, è venuta così a sapere ciò che probabilmente non si aspettava. Lo spogliatoio dei Lakers ha immediatamente isolato Russell, mentre "SwaggyP" (il soprannome di Nick Young) non è stato convocato. E l'opinione pubblica si divide.



D'Angelo Russell ha da poco compiuto 20 anni e lo scorso giugno è stato chiamato come seconda scelta al draft 2015. Tradotto: i Lakers hanno puntato tanto su di lui. Eppure lo scorso febbraio il coach dei Lakers aveva dichiarato: "D'Angelo ha 19 anni ma a volte sembra che ne abbia 14". E in effetti il gesto di Russell ha stravolto gli ultimi giorni di carriera di Kobe Bryant: l'attenzione è tutta su quel video che non doveva nemmeno esistere. Sdraiati su dei lettini, uno accanto all'altro, Russel ha azionato la registrazione mentre dialogava con Young, del tutto ignaro di essere ripreso: "Quindi tu hai 30 anni e le ne aveva 19?", chiede Russell a Young, parlando di una ragazza incontrata da quest'ultimo in un night. "Ma invece Amber Rose?", chiede Russell. Young risponde: "No, lei conosce la mia fidanzata". "Grazie per aver detto queste cose nel mio video", dice infine Russell, e Young si gira di scatto con fare interrogatorio.



Il filmato è diventato di dominio pubblico. Iggy Azalea, per nulla felice della scoperta fatta, ha poco dopo twittato: "Ho visto che c'è D'Angelo Russell tra i trend topic. Mi è piaciuto il suo video. Grazie fratello". Un tweet che racconta tanto di come andrà a finire con il proprio compagno.

hmmm i see D Angelo Russell is trending... I actually liked his film. Thanks bro. — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) 30 marzo 2016