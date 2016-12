L'Olimpia vola a Belgrado, Repesa: "Servirà intensità per 40 minuti"

17 novembre 2016

Dopo la vittoria sul Baskonia di Bargnani, l’EA7 torna di nuovo in campo . E non sarà un parquet semplice quello di Belgrado , dove il pubblico può essere un sesto uomo decisivo. Servirà la stessa intensità difensiva vista martedì a Desio, come ammette coach Repesa: " Andiamo a giocare contro la miglior squadra difensiva d’Europa , in un ambiente difficile. Dovremo essere mentalmente presenti per 40 minuti".

La Stella Rossa, oltre a contare su un tifo caldissimo, può far leva sul suo blocco di giocatori serbi: ben 13 su 14. E fra di loro c'è anche una conoscenza recente del basket italiano e del mondo Olimpia. Si tratta di Charles Jenkins, che con le scarpette rosse ha vinto, la scorsa stagione, uno Scudetto e una Coppa Italia. Un importante test per Cinciarini e compagni, in cerca di continuità anche lontano da Assago. "La chiave sarà essere duri e concentrati per tutta la partita. Siamo in un buon momento e stiamo diventando un gruppo affiatato. Sappiamo di poter essere competitivi anche in campo europeo" ha detto il lungo serbo Milan Macvan.