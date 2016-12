L'Olimpia sfida il Baskonia di Bargnani, Repesa: "Sono la squadra più in forma"

14 novembre 2016

L’Olimpia Milano si prepara a giocare il settimo turno di Eurolega . Sul parquet di Desio, la squadra di Repesa affronterà il Baskonia di Andrea Bargnani . Proprio il coach dell'Olimpia ha sottolineato le difficoltà di questa partita: "In questo momento sono la formazione più in forma d’Europa. Come noi, avranno sofferto a tenere questi ritmi anche se sono costruiti molto bene. Dovremmo essere attenti".

Non vuole abbassare la guardia Jasmin Repesa, e chiede ai suoi 40 minuti di grande applicazione e intensità per battere degli spagnoli, attualmente al terzo posto a pari punti con il Real Madrid, secondi solo alla corazzata Cska Mosca. Tra le fila della squadra basca ben 3 ex giocatori Nba: Chase Budinger, ala piccola con un passato in parecchie franchigie tra le quali Minnesota e Phoenix, Rodrigue Beaubois, playmaker francese che dal 2009 al 2013 ha guidato i Mavericks e ovviamente Andrea Bargnani. Il mago, tornato in Europa dopo 10 anni oltreoceano, sta avendo medie di grande sostanza con i suoi 18 punti abbondanti a partita