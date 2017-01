L'Nba sbarca a Londra: Denver e Indiana in città

11 gennaio 2017

L' Nba sbarca a Londra e i giocatori di Nuggets e Pacers hanno deciso di visitare la capitale londinese. La squadra di Denver e quella di Indianapolis si affronteranno giovedì alla O2 Arena di per un match di regular season e sono arrivate in città con alcuni giorni di anticipo per preparare la sfida. Fatto, questo, che ha permesso ai giocatori di girare per Londra: i Pacers hanno scelto Westminster , mentre i Nuggets l' Emirates Stadium .

A fare da padroni di casa durante la visita di Denver, i giocatori dell'Arsenal Héctor Bellerin, Per Mertesacker e Rob Holding. La scelta di giocare in Inghilterra pare essere piaciuta: "È fantastico essere qui - ha spiegato l'ala dei Nuggets Kenneth Faried - sempre bello giocare in posti nuovi e diversi, e Londra è totalmente differente per noi. Nessuno di noi ha mai giocato qui. Sarà divertente ed emozionante vedere i fan che verranno alla The O2 per fare il tifo per noi."

Della stessa idea Joseph Young, guardia dei Pacers: "Londra mi piace molto. È una città di gran classe, dai taxi agli hotel - ha sottolineato - non è una cosa che si vede tutti i giorni. Non ho ancora potuto visitarla molto, ma avremo tempo di passeggiare e di conoscerla. Ho visto il Big Ben ed è stato eccezionale. Vorrei visitare qualche museo, mi piacciono un sacco".