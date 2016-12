Italia, Belinelli ko: frattura dell'osso mascellare

27 giugno 2016

Bicchiere mezzo pieno per l'Italia, che deve fare i conti con l'infortunio di Marco Belinelli ma comunque potrà averlo a disposizione per il torneo preolimpico. La guardia, come riferito dalla federbasket, "ha riportato una frattura dell'osso mascellare sinistro" in seguito a una gomitata allo zigomo ricevuta da Levon Kendall nel corso del match di ieri sera tra gli azzurri di Messina e il Canada.