Italia, altro show. Estonia travolta

15 agosto 2015

A Tbilisi, in Georgia, l'Italia concede il bis e travolge per 85-61 l'Estonia . Gli azzurri faticano molto nel primo quarto, poi creano un vero e proprio capolavoro con il 34-5 punto più alto della partita. Oltre a Bargnani (15 punti e 6 rimbalzi), bene anche Gentile (12 più 6), positivo anche Hackett in regia. Così dopo aver battuto la Lettonia, l'Italia vince anche contro l'Estonia. Espulso il ct Pianigiani.

Nel primo quarto c'è qualcosa che non va. Sette palle perse di fila fanno andare su tutte le furie Pianigiani, cacciato per un doppio tecnico prima della sirena di fine periodo, dove gli estoni arrivano avanti 20-15. Quando si ricomincia, l'Italia ha un altro passo. Travolgente in attacco (72% al tiro nel primo tempo, 20-9 a rimbalzo), perfetta in difesa. Gli azzurri infilano 19 punti di fila e quando si arriva all'intervallo conducono 49-25. Alla fine sono 15 i punti di Bargnani, 12 di Gentile e 9 di Belinelli e Aradori.