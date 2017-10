Italbasket, Messina: "Ottime possibilità di vedere Melli in campo"

4 settembre 2017

Niccolò Melli sarà in campo contro la Germania , nella quarta partita del girone per l'Italbasket all'Europeo. La conferma del recupero del nuovo giocatore del Fenerbahce è arrivata dal ct Ettore Messina nella conferenza stampa della vigilia: "Le condizioni di Melli? Il nostro staff medico sanitario è fiducioso circa la possibilità di averlo in campo ", ha spiegato l'ex allenatore fra le altre del CSKA Mosca.

Melli era uscito in anticipo durante la sfida persa contro la Lituania per il riacutizzarsi di una tendinite al tendine rotuleo di un ginocchio dopo un tentativo di stoppata. Il suo recupero è molto importante per il gioco e le rotazioni di Messina e lo è ancora di più per l'importanza della sfida contro la Germania: "Stiamo facendo tante buone cose, anche se non siamo ancora qualificati. Possiamo ancora lottare per un buon piazzamento. Contro i tedeschi sarà una sorta di spareggio" ha concluso il ct.