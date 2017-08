Italbasket, il neo ct Sacchetti: "Un sogno che si avvera"

5 agosto 2017

Sacchetti prenderà il posto di Messina al termine dell'impegno con l'Europeo ma è in Sardegna per conoscere il gruppo. Esordirà alla guida degli azzurri il 23 novembre contro la Romania, primo impegno del girone D delle qualificazioni al Mondiale 2019. "Voglio ringraziare tutte le persone che sono state importanti per me, tutti i giocatori che mi hanno permesso di vincere, hai bisogno di loro per ottenere i risultati", ha detto ancora Sacchetti. Al suo fianco oggi Messina, che ha consigliato proprio il nome di Sacchetti: "È certamente la persona più adatta ad allenare la Nazionale. Gli faccio una grande in bocca al lupo a lui e a tutto lo staff".