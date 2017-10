I Lakers e la maglia di Kobe: ritiro il 18 dicembre

12 settembre 2017

I Los Angeles Lakers ritireranno la maglia di Kobe Bryant allo Staples Center il prossimo 18 dicembre, prima della sfida contro i Golden State Warriors. La notizia non è ancora ufficiale, ma dagli Stati Uniti si parla di annuncio imminente. Tanto che ai tifosi gialloviola in possesso di un abbonamento per tutta la stagione è arrivata una mail in cui si legge di conservare i biglietti per quella data per un "evento speciale".