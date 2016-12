Harden, il basket è creatività: "E se difendessi e basta?"

18 novembre 2016

adidas ha presentato la sua ultima campagna globale di brand Basketball Needs Creators, che vede come protagonista James Harden, la point guard degli Houston Rockets. Il nuovo spot debutterà il 21 novembre, durante il Monday Night di football americano tra Houston Texans e Oakland Raiders su ESPN.



Basketball Needs Creators mostra in maniera emozionante come la creatività sia ciò che rende grande il gioco, ad ogni livello. Harden si domanda “Cosa succederebbe se tutti smettessimo di essere creativi?”, e mostra come sarebbe il mondo del basket senza la linfa vitale della creatività.



Con cameo della squadra della Wheeler High School (Marietta, GA), del pro skater Nakel Smith e del Global VP of Design di adidas Basketball Brian Foresta, Basketball Needs Creators spinge i giocatori di tutto il mondo a sfruttare la loro creatività per cambiare il gioco.



“La creatività di James Harden dentro e fuori dal campo è ciò che fa la differnza in tutti gli sport, non solo il basket” ha dichiarato Ryan Morlan, adidas' VP of Brand Communications. “James continua a reinventare il gioco anche nel suo nuovo ruolo, mantenendo il suo stile unico e creando opportunità per i compagni di squadra a tempo di record. Il basket ha chiaramente bisogno di creator che migliorino il gioco e James è colui che indica la via di questa evoluzione.”



Basketball Needs Creators è il terzo e ultimo capitolo della campagna adidas SPORT 16 che si basa sulla convinzione che tutti gli atleti sono #HereToCreate, preceduto da Football Needs Creators con Paul Pogba del Manchester United e Sport Needs Creators che vedeva la presenza di Harden, Pogba, l’MVP del Super Bowl 50 Von Miller dei Denver Broncos, il due volte MVP della NFL Aaron Rodgers (Green Bay Packers), il National League Rookie of the Year del 2015 Kris Bryant (Chicago Cubs), la rookie delle San Antonio Stars Moriah Jefferson, e le prime scelte del Draft NBA Brandon Ingram (Los Angeles Lakers), Jaylen Brown (Boston Celtics) e Jamal Murray (Denver Nuggets).