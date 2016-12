Hackett, addio a Milano: "Grazie di tutto"

19 giugno 2015

Dopo un anno e mezzo a Milano , finisce l'avventura di Daniel Hackett con l'Olimpia. Club e giocatore hanno risolto consensualmente il contratto, come comunicato dalla società. "Porterò con me tanti bei ricordi - scrive il giocatore su Instagram -. Un grande in bocca al lupo all'Olimpia Milano e un grazie immenso a tutti i tifosi che ci hanno spinto e sostenuto durante i momenti felici e davanti alle difficoltà. Grazie di tutto".

Dopo l'eliminazione nella semifinale scudetto contro Sassari e nonostante un altro anno di contratto, Milano e Hackett hanno dunque deciso di separarsi, come comunicato dal club: "La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica che in data odierna (venerdì 19 giugno, ndr) il club e il giocatore Daniel Hackett hanno deciso consensualmente di risolvere il contratto in corso. L'Olimpia desidera ringraziare Daniel Hackett e gli formula i migliori auguri per il suo futuro".