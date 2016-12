Golden State, sospiro di sollievo: nessuna lesione per Steph Curry

25 aprile 2016

Allarme rientrato in casa Golden State per Steph Curry, uscito malconcio da gara 4 contro Houston. Secondo quanto emerso dagli accertamenti diagnostici, il fenomeno degli Warriors non ha riportato alcuna lesione ai legamenti del ginocchio destro e pare dunque scongiurato un lungo stop. Stando al comunicato diffuso da Golden State su Twitter, l'Mvp ha riportato solo una distorsione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro e dovrà restare fermo almeno due settimane.