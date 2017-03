Golden State, Durant infortunato: fuori un mese

1 marzo 2017

Sospiro di sollievo per i Golden State Warriors. L'esito della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Kevin Durant, ha mostrato una distorsione al collaterale mediale del ginocchio sinistro e una forte contusione alla tibia nell'ultimo match contro Washington. A dispetto del pessimismo iniziale, KD potrebbe tornare in campo prima della fine della regular season, ma sarà sicuramente al suo posto in vista dei playoff.