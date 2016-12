Gallinari, mano calda: canestro incredibile in allenamento

15 settembre 2015

L'Italbasket sogna la semifinale degli Europei e gli azzurri di Pianigiani sembrano proprio in forma. In particolare Danilo Gallinari che in allenamento ha messo un canestro impossibile. L'ala di Denver, da seduto e da oltre metà campo, ha trovato la retina e poi esultato. La Lituania è avvertita, il Gallo ha le mani calde.