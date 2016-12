Finals Nba: LeBron James show, Cavs sull'1-1

8 giugno 2015

LeBron James show in gara 2 delle Finals Nba . Cleveland batte Golden State 95-93 dopo i tempi supplementari e porta la serie sull'1-1. La partita ha un solo immenso protagonista, il Re, è lui a prendersi in spalla la squadra (orfana di Irving) e portarla al successo con numeri pazzeschi, tripla doppia: 39 punti, 16 rimbalzi e 11 assist. Ai Warriors non basta un grande Thompson (34 punti), Curry si ferma a quota 19 e sbaglia il tiro decisivo.

L'Oracle Arena di Oakland non festeggia ma applaude un campione. Gara 2 delle Finals Nba porta marchiato a fuoco il nome di LeBron James. Il copione sembra lo stesso della prima partita, il Re parte forte macina punti ma Golden State giocando di squadra tiene, chiudendo i tempi regolamentari in parità (88-88), con James che fallisce il tiro decisivo sulla sirena. Agli overtime, però, la storia cambia, Curry ha la palla giusta per chiudere ma sbaglia, James invece è lucido e presente fino alla fine e aiutato da un sorprendente Mozgov, autore di 17 punti e capace di tenere testa in difesa a Curry, porta al successo i Cavs, 95-93 il finale. Ora la serie si sposta a Cleveland.