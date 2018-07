Finals Nba. Golden State da urlo: Cleveland ko in casa, è 3-0

07/06/2018

Siamo arrivati a gara-3, Cleveland vuole a tutti i costi riaprire la serie, che vede Golden State in vantaggio 2-0, per poter dire ancora la propria e sperare nell'anello. Una gara che ha visto i Cavs partire forte, conducendo nel punteggio già nel primo quarto, conclusosi con il parziale di 28-29. Nonostante il minimo vantaggio LeBron e compagni si portano all'intervallo lungo avanti di sei (52-58). Sembrerebbe ormai scontata la vittoria dei locali, invece non è così: nella terza e quarta frazione i campioni in carica si svegliano e riescono a recuperare i punti di svantaggio, riuscendo poi alla fine a gestire il punteggio a proprio piacimento: sicuramente ci mette anche del suo Cleveland, che non riesce più a riprendere le redini del gioco, dovendosi infine arrendere 110-102. Un successo quello di Golden State che porta sicuramente il nome di Kevin Durant, come al solito fenomenale nelle finals, che ha fatto registrare una doppia doppia mostruosa (43 punti e 13 rimbalzi) risultando decisivo ai fini del risultato: nessuno dei suoi compagni di squadra infatti ha superato i 15 (Curry e Thompson si sono fermati a 10). Inutile dire che LeBron è stato il migliore per i Cavs: questa volta a fine partita James ha messo a referto una tripla doppia con 33 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, che però alla fine non sono bastati per evitare il tracollo della propria squadra. Molto bene Kevin Love, doppia doppia con 20 punti e 13 rimbalzi, e Hood, 15 punti. Ora Cleveland potrebbe ancora tentare una rimonta clamorosa, ma in queste condizioni sembra davvero impossibile. I Warriors, con questo blitz, hanno fatto un passo importante verso la conquista dell'ennesimo anello: nella notte tra venerdì e sabato il primo match point.