FInale Nba, Golden State supera Cleveland e si porta sul 3-2

15 giugno 2015

Un Curry da 17 punti nell'ultimo quarto (37 in totale) trascina Golden State al successo in gara 5 contro Cleveland con il punteggio di 104-91. Per gli Warriors, ora sul 3-2, è il primo match point per il titolo da giocarsi nella notte tra martedì e mercoledì in casa dei Cavs. Fantastico il duello tra Steph e LeBron (40 punti, 14 rimbalzi e 11 assist), con gli ospiti crollati solo nel finale. Stanchezza ma anche superiorità netta di Golden State.

Ancora ferito nell'orgoglio dalla prestazione di Gara 4, James si carica come al solito sulle spalle tutta Cleveland e chiude i primi due quarti con già 20 punti, 8 rimbalzi e 8 assist: all'intervallo è 41-40 Warriors. Si siederà appena tre munuti in panchina il Re, ma non può bastare per fermare Golden State, che ha imparato dagli errori commessi in Gara 2: nel terzo periodo le triple di Thompson e Barbosa (rispettivamente 16 e 13 punti) cominciano a far scricchiolare le ginocchia dei Cavs. Tutti a parte uno, LeBron, che nel quarto periodo è l'ultimo ad arrendersi (il Prescelto chiuderà con 40 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist, sesta tripla doppia nelle Finals in carriera), dovendosi però inchinare innanzi alla furia di Curry: per il figlio di Dell ci saranno 17 punti solo nell'ultimo quarto, con due giocate nel finale che fanno impazzire l'Oracle Arena. Sugli spalti già si festeggia, ma Golden State sa bene che per allestire la parata c'è ancora l'ultimo passo da fare: andare a Cleveland e vincere Gara 6 per mettere in bacheca il Larry O'Brien Trophy, che ad Oakland non si vede dal 1976. Un attesa lunga quarant'anni, e che forse nemmeno il LeBron James da antologia visto in queste Finals può pensare di prolungare.