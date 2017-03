Final Four NCAA: Riccardo Fois è il primo italiano a parteciparvi

28 marzo 2017

Ma come è arrivato così in alto un ragazzo dalla Sardegna, lo ha spiegato lo stesso Fois a Baskettissimo: "La storia è molto bella perché ero alle Final Four di Dallas come assistente di Pepperdine e ho conosciuto l’associated coach di Gonzaga Tommy Loyd. Abbiamo cominciato a parlare tra una birra e l’altra, poi ci siamo visti in un altro paio di occasioni e abbiamo stretto un legame di amicizia. Io per tutta estate ho fatto i colloqui con i Cleveland Cavs che però all’ultimo hanno scelto un altro. In quel momento lui mi ha invitato a Gonzaga e per me è stata la svolta. Anche più che stare a Cleveland. Il mio ruolo è l'assistant video coordinator e mi dispiace spezzare qualche cuore, ma questo non è il ruolo di Adam Morrison come si dice, perché lui sostanzialmente viene solo in trasferta. Alla fine faccio tutto ciò che c’è da fare, perché mischiamo player development, analytics, video e lavorando a stretto contatto con Tommy Lloyd lo ragguaglio sui giocatori internazionali da seguire".