Europei di basket: la Slovenia batte la Spagna, prima storica finale

14 settembre 2017

Partenza sprint degli sloveni, che, grazie alle giocate di Doncic e alla precisione dall'arco di Randolph, si portano subito in vantaggio di 7 lunghezze ( 17-10). La Spagna, però, si fa sotto con Pau Gasol, che, con una super stoppata e quattro punti consecutivi, riporta la formazione di Scariolo a 3 punti di svantaggio (22-19). La Slovenia non ci sta, e, grazie a una tripla di Dragic nei secondi finale del quarto, torna avanti di 7 punti. Nel secondo parziale, la Spagna si sveglia e si riporta in scia agli sloveni grazie ai punti dei fratelli Gasol. La Slovenia, però, risponde ai colpi degli spagnoli, e riesce ad andare all'intervallo con ancora quattro lunghezze di vantaggio (49-45).



Al rientro sul parquet, il protagonista è Blazic, che, con due canestri consecutivi, porta i suoi a 8 punti di vantaggio, costringendo subito Scariolo a chiamare il time out. La Spagna, però, non riesce a reagire e continua a subire gli attacchi degli sloveni, che con una tripla di Randolph, si portano a +13. Nel finale di parziale la Slovenia prende il sopravvento e, grazie alla giocata da tre punti di Dimec, che realizza subendo fallo, si porta in avanti di 16 punti (73-57) con soli 10 minuti da giocare. Nell'ultimo quarto Scariolo prova il tutto per tutto schierando la zona 2-3, ma viene subito punito dalla tripla di Prepelic. Rubio e Marc Gasol provano a riaprire la partita, portando la Spagna a meno 15 (66-81), ma la Slovenia non si fa intimidire e continua a difendere forte, riuscendo a limitare il rientro degli spagnoli, che nel finale cedono, subendo le triple di Dragic e Randolph, che regalano la prima finale nella storia degli Europei alla squadra allenata da Kokoshkov.