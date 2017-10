Europei Basket, Italia sconfitta dalla Germania: ma va agli ottavi

5 settembre 2017

Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per l'Italia agli Europei di basket. Gli azzurri, dopo il ko con la Lituania, hanno perso 61-55 contro la Germania nella gara valida per la quarta giornata del Gruppo B. Per i tedeschi top scorer la stella Nba Schroder con 17 punti e 4 assist. All'Italia non sono bastati invece i 15 punti di Filloy: male Belinelli, autore di 12 punti ma con un 2/9 da tre, così come Datome, fermo a 9 punti.



SIAMO AGLI OTTAVI GRAZIE ALLA GEORGIA

Sconfitti ma qualificati. L'Italia perde, ma la vittoria della Georgia all'overtime contro Israele (104-91) spedisce gli azzurri agli ottavi di finale con un turno d'anticipo. Mercoledì ci sarà l'ultima partita del girone, proprio tra Italia e Georgia, che definirà chi passerà come terza e chi come quarta. Gli incroci sono comunque pesantissimi, con Spagna o Croazia sul nostro cammino.



LA PARTITA

Si poteva sperare e si poteva pensare di farcela. Battere la Germania non sembrava impossibile, anzi era fattibile e sarebbe stato un ottimo segnale in questa competizione. Non lo è stato, non per lo strapotere tedesco, ma per la carenza di idee e l'appannamento di un'Italia che si è spenta a poco a poco. Al termine di un primo quarto contratto e pieno di errori, gli azzurri di Messina si sono anche trovati in vantaggio, con un 17-16 che, nonostante quello visto in campo non sia stato oro, avrebbe dovuto fungere da sveglia, far uscire cuore e grinta e impedire una disfatta. Nel secondo e terzo quarto l'Italia ha letteralmente dormito in attacco, con il primo tempo che si chiude in perfetta parità tra le due compagini e il secondo che inizia con l'Italia che non riesce a realizzare più di nove punti in tutto il primo quarto. Un bottino tanto misero dovuto anche alla testardaggine azzurra di provare principalmente tiri da tre punti, senza però trovare mai la quadratura del cerchio (4/20). E' la Germania che invece si risveglia poco alla volta, rafforzando la difesa e facendosi sempre più cinica in attacco.