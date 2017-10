Europei basket: Italia eliminata dalla Serbia

13 settembre 2017

Una partita senza domani. L'Italia di Ettore Messina vuole cancellare la 'maledizione' serba per provare a centrare una storica qualificazione alla semifinale di Eurobasket 2017 contro la Russia. L'approccio degli Azzurri è impeccabile: la Serbia non fa mai canestro, chiusa dall'ottima difesa italiana, mentre l'Italbasket muove il punteggio con Melli e Datome (5-0). Bogdanovic, l'unico a segnare per la squadra di Djordjevic, sblocca la Serbia ma Melli gli risponde subito per le rime (7-4). Il canestro di Micic vale il primo vantaggio di serata per la Serbia, mentre sotto alle plance gli Azzurri faticano a reggere la fisicità di Marjanovic: 17-18 con i liberi di Milosavljevic dopo i primi 10 minuti di gioco. I vice campioni del mondo salgono di colpi e di intensità soprattutto in difesa ed il terzo fallo di Marco Cusin complica ulteriormente le rotazioni (già corte) di Messina. A tenere vive le speranze dell'Italia ci pensa un super Daniel Hackett, bravo a pungere dall'arco dei tre punti, ma dall'altra parte il gigante serbo fa il vuoto sotto ai tabelloni con Messina che è costretto a chiamare timeout per parlare con i suoi 25-32. La strigliata dell'assistente allenatore dei San Antonio Spurs non sortisce gli effetti sperati con le due squadre che vanno all'intervallo lungo sul comodo 33-44 per gli uomini di Djordjevic.



Al rientro sul parquet l'Italia litiga con i ferri della Sinan Erdem Arena mentre la Serbia domina a rimbalzo, soprattutto in attacco, e scava un solco sempre più profondo, possesso dopo possesso, con i centimetri di Marjanovic e le accelerazioni di Lucic. L'Italia, però, ha grinta, orgoglio e coraggio e, con i punti preziosissimi dal guerriero Paul Biligha, si riporta nuovamente a contatto (44-54). La Serbia, nonostante la netta superiorità sotto ogni voce statistica, non riesce a chiudere i conti, con il punteggio fermo sul 48-59 a 10 minuti dall'ultima sirena. L'Italia non intende mollare di un centimetro la presa sulla partita e si affida ai punti di Marco Belinelli e di capitan Gigi Datome, tornando pericolosamente a -8 con il canestro dell'ex Boston Celtics (58-67). A rimettere le cose a posto per Sasha Djordjevic, però, ci pensa la prima tripla di serata di Bogdan Bogdanovic che psicologicamente dà il colpo di grazia all'Italbasket. Gli Azzurri non riescono più a contenere lo strapotere fisico della Serbia che dilaga, allargando la forbice del punteggio fino al 67-83 finale. All'Italia non bastano i 15 di Datome e i 18 di Belinelli. In semifinale la Serbia se la vedrà con la Russia che ha superato la Grecia 69-74 nell'altro quarto di finale.