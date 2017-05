Eurolega, tagliati i capelli a Datome: "Abbiamo fatto qualcosa di storico"

22 maggio 2017

11 punti nel secondo tempo, il contributo al break decisivo con un paio di triple da paura: Gigi Datome è stato anch'egli protagonista della prima storica vittoria in Eurolega del Fenerbahce. Un successo celebrato sul campo al Sinan Erdem Dome di Istanbul con un taglio di capelli promesso in caso di vittoria.



Una gioia che Datome ha faticato a contenere anche nell'intervista post-partita: "C'è tanta, tantissima felicità per quanto abbiamo realizzato. È stata una vittoria figlia del grande lavoro, dell'organizzazione di questo club che è unico". Come unica è stato il successo contro l'Olympiacos: "Abbiamo fatto la storia di questo club, di questa città: è un evento storico che resterà per sempre. Ed era dura farlo soprattutto dopo la delusione dell'anno scorso, era dura tornare nelle top-4". L'apporto dell'azzurro è stato pesante: "Sono contento di quanto ho fatto, ma non è importante quanto ho fatto io, ma quanto abbiamo fatto tutti".