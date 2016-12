Eurolega: Sassari non si sblocca, ko a Malaga

6 novembre 2015

Settimana nera per le squadre italiane in Eurolega . Dopo la sconfitta interna dell'EA7 Milano contro il Cedevita Zagabria, il Banco di Sardegna Sassari crolla 80-62 in Spagna contro l'Unicaja Malaga . Un'altra pesante battuta d'arresto per la Dinamo che deve incassare il quarto stop in altrettante gare in Coppa. Match deciso da un grande terzo periodo dei locali (24-7) dopo un primo tempo chiuso in vantaggio dai sardi.

Quarta gara e quarta sconfitta per la Dinamo Sassari che perde 80-62 in Spagna contro l'Unicaja Malaga. Il Banco di Sardegna inizia a fatica e con tanti falli commessi ma alla fine del primo periodo è in corsa, sotto 20-16 dopo una tripla di Devecchi. Nel secondo quarto la formazione di coach Sacchetti entra in ritmo e con le triple di Haynes e i canestri di Logan, Alexander e Petway, allunga fino al +7, prima di farsi riprendere ma chiudere comunque avanti 37-36 all'intervallo lungo.



E' dopo il periodo negli spogliatoi che Sassari rientra in campo imballata e permette a Malaga, più energica, di scavare la fuga decisiva. La Dinamo non segna mai mentre l'Unicaja crivella il canestro coi vari Jackson, Suarez, l'ex milanese Hendrix e l'ex avellinese Thomas. Gli ospiti, dopo aver subito un break di 18-0, fermano l'emorragia con Haynes, il migliore, che segna tutti i 7 punti dei suoi nel periodo e al 30' il tabellone dice 60-44. Nell'ultimo quarto non c'è reazione della Dinamo e i padroni di casa, imbattuti nel girone D al pari del CSKA Mosca, dilagano toccando anche il massimo vantaggio sul +22.



Il Banco di Sardegna, sovrastato a rimbalzo come evidenzia il 43-22 finale e con 16 tiri in meno tentati rispetto agli avversari (23 su 39 dal campo per Malaga contro il 10 su 23 dei sardi), ha 18 punti di Haynes, l'ultimo ad arrendersi, mentre l'Unicaja si gode quattro uomini in doppia cifra, con Hendrix top scorer con 19 punti.