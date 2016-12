Eurolega: Sassari ko anche col Bamberg, ora è quasi fuori

13 novembre 2015

Sassari cade ancora. Al PalaSerradimigni, nella quinta giornata della regular season di Eurolega, la Dinamo si inchina 90-73 contro i tedeschi del Bamberg e incassa la quinta sconfitta che la porta ad un passo dall'eliminazione. I campioni d'Italia giocano una buona gara fino all'ultimo quarto, quando la squadra di coach Trinchieri mette il turbo trascinata da un Melli super: 26 punti per l'ex Olimpia, adesso le Top 16 per i sardi sono un miraggio.

Era una partita da vincere per Sassari, contro una squadra alla portata. E infatti per quasi tre quarti di gara i sardi sono andati forte, provando più volte ad allungare con i canestri di Haynes e Eyenga, i migliori del Banco di Sardegna con 14 punti. I campioni d'Italia chiudono sul +7 al primo mini break (21-14), finiscono sotto all'intervallo lungo (34-36) ma poi scappano di nuovo sul +7 (49-42) a metà del terzo quarto. A quel punto cala la notte in casa Dinamo e il Bamberg, abile a restare sempre aggrappato al match, mette la freccia: decisiva la prestazione di uno strepitoso Nicolò Melli, che si prende una sorta di rivincita sulla squadra che l'anno scorso eliminò Milano dalla semifinale Scudetto. L'ex Olimpia chiude con 26 punti (10/13 dal campo con 3/3 dall'arco e nessun errore ai liberi), più 8 rimbalzi e 4 assist: adesso a Sassari, fanalino di coda del girone D, servirà un girone di ritorno con almeno quattro vittorie per poter sperare nel passaggio del turno.