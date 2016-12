Eurolega: Sassari ci prova, ma vince il Darussafaka

20 novembre 2015

A Sassari non basta la miglior prestazione stagionale in Europa per trovare il primo successo in Eurolega . Al PalaSerradimigni, nella sesta giornata del Girone D, i campioni d'Italia incassano l'ennesima sconfitta: finisce 68-60 per il Darussafaka , che sale a tre vittorie e mette una seria ipoteca sul passaggio alle Top 16. La squadra di Sacchetti si arrende alla grande serata di Luke Harangody, autore di 26 punti. Tra una settimana sfida impossibile a Mosca .

E proprio settimana prossima potrebbe arrivare la matematica eliminazione per la Dinamo, che in Europa non riesce proprio a regalare soddisfazioni al proprio pubblico. Contro il Darussafaka la squadra di Sacchetti mostra segnali incoraggianti e, nonostante la superiorità degli avversari sia evidente, riesce a rimanere in partita per una buona fetta d'incontro. Gara sempre ad inseguire, in ogni caso, e alla fine le energie vengono a mancare.



Se nell'ultimo turno di campionato a Bologna era stato David Logan a trascinare i compagni, stavolta l'americano stecca trovando solo 11 punti con 1/6 da tre. Ci prova allora Joe Alexander, miglior marcatore sardo con 17 a referto: non basta, perché l'ex Cleveland Harangody, ben coadiuvato da Preldzic ed Erden, regala ai turchi un successo fondamentale in ottica Top 16. Dove il basket italiano, con ogni probabilità, non troverà posto.