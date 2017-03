Eurolega: Olimpia corsara, Zalgiris Kaunas piegato

31 marzo 2017

Prova d'orgoglio per l'Olimpia Milano che, nella penultima giornata della regular season di Eurolega, batte 88-84 in Lituania lo Zalgiris Kaunas. La squadra di Repesa, pur con molti indisponibili, vince la seconda gara in trasferta in questa difficile stagione continentale e abbandona l'ultimo posto in classifica. Sarà comunque decisiva la sfida di settimana prossima in casa contro l'Unics Kazan per evitare di essere il fanalino di coda.