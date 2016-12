Eurolega: Milano super, ma con l'Olympiacos non basta

30 ottobre 2015

Non basta a Milano la sua miglior prestazione in Eurolega per avere la meglio sull'Olympiacos . Nella terza giornata della regular season l'Olimpia gioca un match alla pari contro la corazzata greca, che si impone però in volata 71-66 . Al Forum i biancorossi sono avanti all'ultimo mini break, trascinati da un super Gentile da 24 punti , ma nel quarto quarto soffrono il ritorno rabbioso degli ospiti: per l'EA7 è il secondo ko dopo quello con l'Efes.

Splendido primo tempo di Milano, che scende sul parquet con la giusta concentrazione per mettere subito in difficoltà la corazzata greca. Gentile è sin dai primi minuti l'arma in più della formazione di Repesa, che difende bene e attacca con convinzione: al primo mini-break è +3 Olimpia (23-20). Nel secondo quarto arrivano i canestri importanti di Young (18) - ben servito dal solito Spanoulis - a ritirare su l'Olympiacos, che prova a dare la prima spallata alla gara balzando sul +7 (27-34): l'EA7 però resta aggrappata al match e risponde con i canestri di Macvan, Lafayette e Jenkins: gap azzerato sul 37-37. Il canestro finale di Hunter vale il 37-39 con cui le squadre tornano negli spogliatoi.

Il sorpasso di Milano in avvio di ripresa scalda l'Olympiacos, che con sette punti in fila torna avanti 41-47 al 25'. La gara si accende, poco spettacolare ma molto intensa: l'Olimpia c'è, ha la rabbia giusta per non far scappare i greci e poi sorpassarli prima della sirena del terzo quarto: le triple in fila di Simon, Hummel e ancora Simon portano l'EA7 sul +2 (54-52) con dieci minuti da giocare. Il Forum è una bolgia, Gentile mette il massimo vantaggio (+6, 60-54), ma poi arriva la stanchezza. Gli ospiti trovano un parziale di 10-0 che vale il sorpasso greco, Simon e ancora il capitano trovano l'ennesimo pari (64-64). Per decidere una simile sfida serve l'acuto del campione, che arriva puntuale: prima Spanoulis (14) con un gran canestro e poi Printezis (16) con un gioco da tre spengono la gara, ma non i meritati applausi del Forum per l'Olimpia.