Eurolega, Milano soffre ma vince: Baskonia battuto

20 dicembre 2017

Torna alla vittoria l’Olimpia Milano che nella tredicesima giornata di Eurolega supera al Forum per 92-85 il Baskonia. Decisivi per la squadra di Pianigiani – che ha tremato eccome nell’ultimo quarto - i 15 punti di Jerrells e Goudelock, nonostante i 19 punti di Shengelia, autentico trascinatore degli spagnoli. Theodore, Goudelock, Micov, Tarczewski, Jefferson il quintetto iniziale scelto da coach Pianigiani che deve fare a meno solo di Young. Botta e risposta Shengelia-Goudelock in apertura con le due squadre che viaggiano punto a punto fino al 6-6. Poi, è ancora Goudelock a spezzare l’equilibrio con la tripla del 9-6; gli fa eco Tarczewski che conquista anche fallo per il momentaneo 13-9 che manda in estasi il Forum. Il primo allungo della partita dell’Olimpia porta la firma di Jerrells: 22-15. A scuotere gli spagnoli nel finale di quarto ci pensano le triple di Huertas e Beaubois che in un attimo tornano a mettere pressione all’Olimpia: 27-25 (10’) Sull’onda dell’entusiasmo Baskonia trova addirittura il canestro del pareggio con Beaubois, ma immediata è la risposta dell’Olimpia con M’Baye (29-27) che dà il via ad un break di 9-0 per la squadra di Pianigiani chiuso da Cinciarini: 36-27. Gli spagnoli ritrovano la via del canestro grazie a Poirier, ma Micov e Pascolo continuano a macinare punti per un’Olimpia che chiude sul +12 sulla sirena che porta all’intervallo lungo: 49-37.



Al ritorno sul parquet, Baskonia trova subito quattro punti di fila tornando a -8. A ripristinare il +12 di fine secondo quarto ci pensa Goudelock, che in tandem con Theodore, firma il momentaneo 57-45. E’ proprio l’accoppiata Goudelock-Theodore a spingere avanti l’Olimpia nonostante il canestro di Huertas: 62-47. Beaubois riporta Baskonia sul -10 (66-56) approfittando di un piccolo calo nelle percentuali della squadra di Pianigiani che però si riprende nel finale grazie alla schiacciata di Tarczewski, il canestro di Jerrells e i liberi di M’Baye: 76-58. Nell’ultimo quarto sale in cattedra Jerrells: assist e canestri per lo scatenato play americano che consentono all’Olimpia di involarsi sul +25 (85-60) costringendo Martinez al timeout. La partita è però tutt’altro che chiusa. Al ritorno dal minuto di sospensione Baskonia assesta un incredibile 14-0 che riapre i giochi negli ultimi 3’ di partita. A interrompere il monologo degli spagnoli ci pensa Pascolo, ma immediata è la tripla di Vildoza: 88-79. La rimonta di Baskonia assume proporzioni inimmaginabili a fine terzo quarto quando il tabellone segna appena cinque punti di vantaggio per i padroni di casa: 88-83. A spingere l’Olimpia fuori dall’incubo ci pensano Goudelock (dalla lunetta) prima e Pascolo poi con Milano che soffre, ma vince 92-85.