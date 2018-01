Eurolega: Milano, sconfitta d'orgoglio al Pireo

5 gennaio 2018

Avvio di partita incoraggiante da parte di Milano che prova a tenere il ritmo di un’Olympiacos che può vantare un ruolino di marcia impressionante tra le mura amiche. 6-6 il parziale di apertura, poi sono le triple di Printezis a Spanoulis a fare la differenza per i padroni di casa con Milano che scivola a -9 costringendo coach Pianigiani al timeout. Al rientro dal minuto di sospensione, l’Olimpia prova a rimettersi in carreggiata grazie al primo canestro da tre punti della serata di Jerrells (18-11). Nel finale di quarto, arriva il nuovo allungo dell’Olympiacos con Milano che si aggrappa al canestro di Kuzminskas a ridosso della sirena: 26-17.



Di tutt’altro spessore è l’approccio dell’Olympiacos nel secondo quarto con Milano che sprofonda a -12 (35-23) dopo le tre bombe consecutive di Wiltjer (2) e Papapetrou con i greci che viaggiano con oltre il 50% dal perimetro. Tra le file di Milano l’unico a trovare la via del canestro nella prima metà di secondo quarto è il Jerrells che invano prova a scuotere i suoi (41-27). Prova a farsi notare anche Tarczewski, già a quota 9 all’intervallo al pari di Jerrells, ma il parziale, dopo due quarti di gara, vede ancora Milano sotto di 14 punti (48-34).



È il tiro da tre a fare la differenza tra le due squadre. Un trend confermato anche in apertura di terzo quarto con il solo Jerrells capace di trovare il canestro dalla lunga distanza (55-42) con l’Olympiacos che si avvicina a grandi passi verso la vittoria. A metà quarto, nonostante l’ampio vantaggio accumulato è Sfairopoulos a chiamare timeout. Botta e risposta Papanikolaou-Jerrells da tre (64-50) con Milano che però non riesce a risollevare le proprie percentuali in attacco. A 10’ dal termine il parziale di 70-53 suona già come una condanna per Milano.



Con il risultato che sembra ormai mai in cassaforte gli ultimi minuti sono di puro garbage time per i greci. Un Goudelock, decisamente sottotono, prova ad aggiustare il tiro proprio nel finale con Milano che si sveglia negli ultimi minuti e con colpevole ritardo. Nel finale ci pensa il solito Spanoulis a ristabilire le distanze scacciando i fantasmi dal Pireo. Risultato finale 87-80.