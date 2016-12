Eurolega: Milano risorge, Efes al tappeto

10 novembre 2016

Serviva una serata del genere all'Olimpia Milano che torna ad assaporare la vittoria in Eurolega dopo tre turni sfortunati: al Forum finisce 105-92 per i campioni d'Italia, che piegano l'Efes e si rimettono in carreggiata per continuare la corsa ai playoff. Serata offensivamente perfetta con Sanders oltre quota 20 punti e Gentile che chiude con 17: la prossima settimana a fare visita ai biancorossi ci sarà Andrea Bargnani.