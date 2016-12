Eurolega: Milano non c'è, il Panathinaikos passeggia

21 dicembre 2016

L' Olimpia Milano dura un tempo al Forum, poi cede di schianto e viene spazzata via 86-72 dal Panathinaikos nella 13esima giornata della regular season di Eurolega. I biancoverdi di Atene, che non possono ancora schierare Alessandro Gentile, hanno vita facile e infliggono all'EA7 Emporio Armani di Jasmin Repesa la sesta sconfitta di fila in Europa, la nona complessiva. Milano tornerà subito in campo venerdì sera alle 21 a Barcellona.

Al Forum l'Olimpia Milano, in maglia nera con bordi rossi, inizia bene contro il Panathinaikos, prende la testa della gara coi canestri di Simon, Dragic e McLean e chiude il primo periodo avanti 21-16. Il secondo quarto inizia male per l'EA7 Emporio Armani che incassa subito un break di 11-0 e va a -6, poi si riavvicina grazie a McLean ma lì spegne nuovamente la luce e il Panathinaikos piazza un altro parziale di 11-0 con le bombe di Mike James e dell'ex di turno Fotsis per andare all'intervallo lungo avanti 40-29.



Nel secondo tempo ci si attende una reazione dalla squadra di Repesa e invece è il Panathinaikos a dominare e ad allargare il divario fino al +22 (64-42) grazie ai canestri degli scatenati Singleton, l'ex canturino Feldeine e l'ex trevigiano KC Rivers. Anche nel quarto periodo la musica non cambia, il Panathinaikos arriva al massimo vantaggio sul +26 e conquista una vittoria fin troppo semplice.



A Milano non bastano i 14 punti di McLean mentre nelle file greche ci sono 19 punti di Mike James e 16 con 6 assist di Calathes. Per l'Olimpia, uscita tra i fischi del pubblico di Assago, è crisi profonda in Europa e l'impegno di venerdì sera a Barcellona sembra assolutamente proibitivo. Milano e Panathinaikos si ritroveranno di fronte il prossimo 21 marzo ad Atene e in quell'occasione sarà del match anche Alessandro Gentile con la divisa biancoverde.