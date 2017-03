Eurolega: Milano dura un tempo, vince il Baskonia

2 marzo 2017

Terza sconfitta di fila per l' Olimpia Milano che resta in fondo alla classifica di Eurolega. Nella 25esima giornata di stagione regolare l'EA7 Emporio Armani di coach Repesa perde 87-74 a Vitoria col Baskonia, senza Andrea Bargnani: i campioni d'Italia tengono il campo per un tempo, chiuso a -1, ma nel terzo periodo concedono addirittura 28 punti, piombano a -13 e alzano bandiera bianca. Brilla Tillie, 19 punti.

A Vitoria l'Olimpia Milano parte bene e vola sul 10-3, poi il Baskonia si rimette in pista e risponde colpo su colpo: il primo tempo è equilibrato e sono i baschi ad andare all'intervallo lungo in vantaggio 38-37 grazie al canestro sulla sirena del francese Tillie. Nel terzo periodo la squadra di Repesa torna in campo con poca intensità e i padroni di casa, senza Andrea Bargnani bloccato dal mal di schiena prima della palla a due, scavano il solco: sul 46-42 il Baskonia piazza un break di 10-0, vola a +14 e poi toccano il massimo vantaggio sul +17, 62-45, grazie all'ungherese ex Avellino Adam Hanga, all'americano Budinger e al solito Tillie.



Milano è al tappeto, la squadra di Repesa non riesce a reagire e nell'ultimo periodo sprofonda sue volte a -19 prima del -13 della sirena conclusiva. L'Olimpia, che resta in fondo alla classifica di Eurolega, ha 11 punti da Pascolo, Cinciarini e Hickman mentre il Baskonia si gode i 19 punti di Tillie, i 18 di Hanga e la doppia doppia da 13 e 11 assist di Larkin.