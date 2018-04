Eurolega: Milano cade contro lo Zalgiris Kaunas

20 marzo 2018

L’Eurolega per Milano sembra poter riservare oramai poche sorprese, ma la squadra di Pianigiani prova comunque a vincere contro un Kaunas sempre più lanciato verso i playoff. L’avvio di primo quarto è un assolo dei lituani, con l’Olimpia che trova fortuna solo con due liberi di Gudaitis che riescono ad arginare il +9 dei padroni di casa dopo appena 5’ di gioco. Due bombe da tre di Kuzminskas sono il segnale che la squadra di Pianigiani non è sconfitta in partenza, Jerrells ci mette lo zampino rosicchiando altri due punti fino al 17-16.



La seconda frazione racconta di una gara subito più nervosa, il Kaunas sfrutta solo sei degli otto tiri liberi e l’Olimpia trova il piglio giusto per reagire rispondendo punto su punto: Bertans e M’Baye con due triple riportano il risultato in equilibrio, Jankunas prova a trascinare i lituani, ma prima dell’intervallo è ancora Bertans con un tiro da tre sulla sirena a far volare Milano regalando il 31-34.



Gudaitis esce davvero fuori solo nel terzo quarto, quando firma il controsorpasso per tre volte rispondendo a Milaknis e Davies determinati nel voler regalare lo slancio verso i playoff ai lituani. Jerrells va da tre, Tarczewski lancia l’Olimpia a +5, ma il vantaggio dura pochissimo e il Kaunas, trascinato da Kavaliauskas e Micic, arriva a chiudere la frazione sul 54-50.



Nell’ultimo quarto si spegne la luce per Milano. Uno straordinario White trascina il Kaunas fino al +10 in un monologo a cui prova a replicare solo Gudaitis. Già sulla successiva tripla di Bertans per l’Olimpia il distacco sembra incolmabile: i lituani non si fermano e arrivano fino al massimo vantaggio di +15 per chiudere sul 77-65. Milano cade con Gudaitis in doppia doppia (19 punti e 10 rimbalzi) e Bertans che ci prova solo da fuori chiudendo con un 3/5. Per il Kaunas finisce sugli scudi White con 16 punti e 8 ribalzi. Milano trova la sconfitta numero 18 nella regular season di Eurolega per il 14° posto in classifica.