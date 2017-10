Eurolega: Milano-Barcellona 78-74, l'Olimpia si sblocca

26 ottobre 2017

Rompe la maledizione da Eurolega l' AX Milano , che con una rimonta da favola e un finale thrilling contro il Barcellona centra la prima vittoria stagionale in Europa. Finisce 78-74 per l' Olimpia , che dimostra ancora una volta tutti i suoi pregi (durezza mentale in primis) e tutti i suoi difetti (blackout difensivi che portano a canestri facili), ma è Theodore (19 punti e 7 assist) a togliere la castagne dal fuoco alla squadra di Pianigiani.

E' l'americano nel secondo quarto, con la squadra sotto di 14, a reagire alla spallata di Navarro (autore di 8 punti in fila), guidando un parziale di 16-2 che manda le squadre in parita' (39-39) all'intervallo; ed e' sempre lui a punire la morbida difesa del Barcellona nel finale di gara. Un segnale di leadership importante da parte di Theodore di un ottimo Kalnietis (14), in una serata in cui Milano non puo' contare su Goudelock (stiramento, lo staff medico si augura di recuperarlo per la trasferta con il Maccabi). Milano soffre, rischia negli ultimi 2' di gettare al vento 9 punti di vantaggio, ma puo' finalmente esultare sotto gli occhi del patron Armani. La propria Eurolega comincia ora.