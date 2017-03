Eurolega: Milano a pezzi, il Panathinaikos passeggia

21 marzo 2017

Prosegue la crisi europea dell' Olimpia Milano che si arrende per 74-61 ad Atene contro il Panathinaikos nella penultima trasferta in Eurolega . E' il sesto stop di fila, il 13esimo totale in trasferta, per la squadra di Jasmin Repesa, presentatasi in Grecia senza Simon, Cerella, Fontecchio e Sanders, oltre a Dragic. E' tutto facile per i padroni di casa che chiudono il discorso già nel primo tempo.

L'Olimpia Milano fa quel che può e non riesce ad evitare l'ennesima sconfitta stagionale in Eurolega. L'EA7 Emporio Armani, presentatasi ad Atene senza Kruno Simon, Bruno Cerella, Simone Fontecchio, Zoran Dragic, con Rakim Sanders inutilizzabile e Mantas Kalnietis a mezzo servizio, perde 74-61 contro il Panathinaikos. L'inizio è di marca milanese col 10-2 firmato dalle bombe di Cinciarini e Abass, ma dopo il timeout di Pascual i greci replicano con un break di 12-0, mettono la testa avanti e chiudono il primo periodo avanti 21-15. Nel secondo quarto Cinciarini e Kalnietis riportano l'EA7 a -2 ma il Panathinaikos replica con un 9-0 e allunga fino al +13 di fine primo tempo.



Nella ripresa Milano prova la carta della difesa a zona per limitare i falli e contenere lo spreco di energie, però i greci hanno una marcia in più e scappano via con le bombe di James e Rivers, e i canestri di Calathes e Gist. In avvio di ultimo quarto il Panathinaikos tocca il massimo vantaggio sul +20, 60-40, con un'altra tripla di Mike James, poi da lì amministra il margine respingendo gli ultimi tentativi di rimonta dell'Olimpia con Abass e Pascolo. Per Milano, ultima in classifica e alla sesta sconfitta di fila, non bastano i 15 punti con tre triple di Abass e i 12 di Macvan; per il Panathinaikos ci sono i 13 punti di James e Calathes e i 10 di Pappas e dell'ex Treviso e Virtus Bologna KC Rivers. L'Olimpia tornerà in campo giovedì alle 20.45 al Forum per sfidare il Bamberg dell'ex Niccolò Melli e di coach Andrea Trinchieri.