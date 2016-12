Eurolega: Limoges sbanca il Forum, Milano chiude ultima

18 dicembre 2015

Si chiude tra i fischi del Forum l'avventura di Milano in Eurolega: i biancorossi vengono travolti anche dal Limoges nello scontro diretto per evitare il cucchiaio di legno del Girone B. Il ko 77-69 per mano dei campioni di Francia in carica vale all'Olimpia l'ultimo posto nel girone: la squadra di Repesa guadagna comunque l'accesso alle Last 32 di Eurocup , finendo nel girone J con Aris Salonicco, Neptunas e Alba Berlino.

Milano ha la testa da un'altra parte, e di certo pesa come un macigno la matematica eliminazione dalla corsa alle Top 16: in un match che serviva a restituire un po' di lustro ad un'annata europea finora stortissima l'Olimpia è già sotto all'intervallo (41-48) con Limoges aiutata da ottima percentuali dalla lunga distanza e dalle prestazioni di Zerbo (un rebus sotto canestro per la difesa biancorossa, 16 punti alla fine) e Boungou-Colo (21 punti e 8 rimbalzi per il centro francese). Ad inizio ripresa il quintetto di Herve prova a prendere il largo superando la doppia cifra di vantaggio, e solo grazie all'apporto di Cerella dalla panchina e Macvan (15 punti) Milano riesce a contenere il distacco dalla formazione transalpina. La faccia di Gentile alla fine è tutta un programma: Olimpia che avrà comunque occasione di riscattarsi in Eurocup, ripartendo da un girone di Last 32 nel quale è senza dubbio la favorita.