Eurolega, l’Olimpia spaventa il Real Madrid ma crolla nel finale

17/10/2018

LA PARTITA VISTA DA EDOARDO GRASSI

L’asticella delle difficoltà che si alza ancora, stavolta cade giù dalla parte di Milano che l’abbatte quando sono i dettagli a fare la differenza, quando tutto quello accaduto fin lì ha un valore molto relativo, che è un modo elegante per dire che non conta più. Lo sforzo dell’Armani, perfetta nel primo quarto (finito a più 15), impeccabile fino all’intervallo, comunque raggiunto a più 9, resta un messaggio appartenente alla storia più che all’attualità perchè nella ripresa gli spagnoli alzano i ritmi oltre ad attivare meglio gli scudi difensivi che abbassano le percentuali della squadra di Pianigiani, con le braccia intimidatorie di Tavares che spazzano l’area, e la partita ha tutta un'altra faccia.



L’arrivo in volata dopo un lungo e snervante testa a testa è un affare che esalta Campazzo, il play argentino che segna (21 punti) e che fa segnare (7 assist), con la continuità di Randolph, che tocca quota 25, che gli fa meritare il titolo di mvp, anche per aver tenuto in piedi il Real durante il problematico primo tempo.



Milano perde 91-85 uscendo dalla partita soltanto ad un minuto dalla fine, terminate le risorse offensive che hanno prodotto i 41 punti della premiata ditta James-Micov, arrivati anche loro stanchi al capolinea. Per l’Olimpia è la prima sconfitta stagionale, per il Real è un’imbattibilità che va avanti, nel segno di un dopo-Doncic comunque vincente.