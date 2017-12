Eurolega: l'Olimpia non sfata il tabù Efes

30 novembre 2017

L'Olimpia non riesce a sfatare il tabù Efes. I biancorossi, nonostante la buona prova di Theodore e Micov, entrambi chiudono con 15 punti, perdono coi turchi, ultimi nel girone, per 73-68. Sesta sconfitta negli ultimi sei incroci di Eurolega. A Istanbul partono male i ragazzi di Pianigiani, che nel primo quarto subiscono molto il gioco dei padroni di casa chiudendo sotto 23-16. Nel secondo parziale la partita sale d’intensità e i turchi sbagliano molto di più rispetto all’inizio e nonostante l’attacco meneghino non giri ai suoi massimi, si va a riposo sul 33-30.



Dopo l’intervallo lungo l’Olimpia parte forte e sembra aver trovato la quadra dell’incontro e grazie a Gudaitis e Theodore si porta sul +6. Bastano però 2 minuti di blackout e l’Efes si risolleva con 8 punti di fila. Si va all’ultimo quarto sul 52-50. L’ultimo parziale è il più emozionante ma anche il più amaro per Milano. I biancorossi lottano su ogni palla arrivando anche a +4 dagli avversari ma all’ultimo minuto i turchi sotto di un punto mettono a segno lo scatto definitivo. Grazie a Stimac si portano a +2 e la tripla finale di Dragic chiude i conti sul definitivo 73-68. Milano vede così allontanarsi la zona play-off, anche se tempo per recuperare ce n’è ancora. I ragazzi di Perasovic, trascinati da Vladimir Stimac (19) e Errick Mccollum (15), invece vincono in casa interrompendo la striscia negativa di quattro sconfitte interne che durava dall’inizio dell’Eurolega.