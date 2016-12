Eurolega, gironi 2015-16: Milano ok, Sassari pesca male

9 luglio 2015

Poteva andare sicuramente peggio all’Olimpia (inserita in quarta fascia) che, con ogni probabilità, si ritroverà di fronte Daniel Hackett, a un passo dall’approdo all’Olympiacos. L'EA7 incrocerà Gianmarco Pozzecco, vice allenatore del Cedevita Zagabria, ex squadra del neo-coach milanese Jasmin Repesa. Impegni sulla carta più ostici per Sassari, inserita in sesta fascia: i campioni d’Italia in carica sono alla loro seconda partecipazione consecutiva all’Eurolega e affronteranno corazzate del calibro di Cska Mosca e Maccabi Tel Aviv nel Gruppo D.

La composizione dei quattro gironi di Eurolega 2015-16:

Girone A: Real Madrid, Fenerbahce, Khimki Mosca, Stella Rossa, Bayern Monaco, Strasburgo.

Girone B: Olympiacos, Anadolu Efes, Laboral Kutxa Vitoria, Olimpia Milano, Cedevita Zagabria, Limoges.

Girone C: Barcellona, Panathinaikos, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Zalgiris Kaunas, Pinar Karsiyaka, Stelmet Zielona Gora.

Girone D: Cska Mosca, Maccabi Tel Aviv, Unicaja Malaga, Brose Bamberg, Darussafaka Dogus, Dinamo Sassari