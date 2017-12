Eurolega, finale amaro per Milano: Malaga rimonta e vince 74-71

22 dicembre 2017

Secondo turno settimanale di Eurolega amaro per l’Olimpia Milano che torna a perdere sul parquet dell’Unicaja Malaga: 74-71 il finale in favore degli spagnoli guidati da Brooks e Nedovic, autori entrambi di 15 punti, mentre non bastano all’Olimpia i 18 di Goudelock.



L’aggressività iniziale di Malaga costringe sin da subito l’Olimpia ad inseguire nel punteggio. 7-2 il parziale di apertura in favore degli spagnoli con coach Pianigiani costretto a chiamare timeout per riordinare le idee ai suoi. Una mossa che produce effetti immediati sul parquet con l’Olimpia che torna a contatto subito dopo: 12-7. Superate le fatiche iniziali, Theodore e Micov scaldano le polveri dal perimetro per il momentaneo -2, poi è ancora il serbo ad impattare Malaga a quota 20. Nel finale, l’inerzia della partita ruota nuovamente a favore degli spagnoli che, dopo il timeout ordinato da Plaza, inanellano sei punti consecutivi per il momentaneo 26-10 al 10’. Bertans dalla lunetta interrompe il mini digiuno offensivo di Milano ad inizio secondo quarto.



E’ proprio la guardia lettone a rivelarsi decisiva nella rimonta dell’Olimpia che rimette in parità la contesa sul 29-29, dopo il botta e risposta Salin-Cinciarini. Ancora Bertans, stavolta da tre, per il canestro che vale il primo vantaggio di Milano nella partita. Malaga accusa il colpo e si scopre vulnerabile, soprattutto psicologicamente: dopo il tecnico fischiato a Nedovic, l’Olimpia ha già scavato un solco di 7 punti: 33-40. Nei primi due quarti, l’Olimpia viaggia con il 66% da due con Goudelock e Bertans già in doppia cifra. Sulla sirena che porta all’intervallo lungo, Milano avanti sul 42-35.



Al ritorno sul parquet è un film già visto per l’Olimpia costretta a subire l’iniziativa andalusa: la tripla di Waczynski segna il nuovo -2 (40-42). Perfetta parità a quota 42, poi è M’Baye a provare a ristabilire le distanze. Malaga però non molla e continua a macinare punti con Waczynski (47-47), ma è il solito M’Baye a respingere gli assalti spagnoli (49-51). A tenere a galla Milano in un terzo quarto a dir poco complicato, sono i canestri di M’Baye e Theodore, ma l’ultimo guizzo è di Salin che consente a Malaga di tornare in vantaggio al 30’: 55-53. Avvio di ultimo quarto che si trasforma in un autentico festival del tiro dalla distanza: vanno a bersaglio Theodore, Bertans e Salin con il parziale che torna a sorridere all’Olimpia: 58-59. Ancora Theodore da tre (66-60 a metà frazione), poi a complicare i piani dell’Olimpia è Goudelock che diventa protagonista in negativo della serata con un antisportivo che riduce ad un solo possesso il vantaggio accumulato dai suoi: 64-66.



Si tratta dell'episodio che cambia la partita con Malaga che mette la freccia con Diaz. A tenere accese le speranze dell’Olimpia nel finale sono i canestri di Goudelock e Theodore: 71-69 con Pianigiani che dalla panchina prova ad organizzare gli ultimi 15” che restano da giocare. Sbaglia Bertans, mentre Diaz fa canestro dalla lunetta a 7” mettendo un’ipoteca sulla vittoria. Risultato finale 74-71.