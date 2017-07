Eurolega: debutto di fuoco per l'Olimpia Milano

7 luglio 2017

L' Olimpia Milano del nuovo coach Pianigiani è chiamata a riscattare l'ultimo posto dell'ultima Eurolega . Non sarà facile e il debutto metterà subito a dura prova la squadra milanese: Cska Mosca, Fenerbahce e Real Madrid è il trittico riservato all' EA7 nell'edizione 2017/18. Tre delle quattro squadre dell'ultima Final Four. L'Olimpia aspetta di annunciare gli acquisti di M'Baye, Young, Bertans e Micov nei prossimi giorni.

L'Eurolega ha confermato la formula della scorsa stagione: un girone all'italiana da 16 squadre con le prime 8 che si qualificano per i playoff. Una formula contestata dalle federazioni, visto che il direttivo dell'Eurolega, a differenza di quanto accaduto per l'Eurocup, non ha concesso pause affinche' i giocatori possano rispondere alle convocazioni in Nazionale che per la prima volta svolgeranno nel corso della stagione le qualificazioni ai Mondiali. "La guerra dei Roses" come l'ha definita il presidente Fip Gianni Petrucci: la sua Nazionale infatti rischia di dover rinunciare ai giocatori Nba (Gallinari e Belinelli) e a chi milita in Eurolega, ovvero Datome, Melli, Hackett, Cinciarini, Abass, Fontecchio e Pascolo. Il presidente Fip ha invocato un intervento del Cio o del Coni per dirimere la questione.