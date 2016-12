Eurolega: brutta Milano, il Cedevita sbanca Assago

5 novembre 2015

Una squadra in salute e la forza fisica di Miro Bilan, 2 metri e 13 di presenza sotto i ferri, non bastano a giustificare il capitombolo interno di Milano. Ad Assago torna Gianmarco Pozzecco, come assistente del coach del Cedevita Veljko Mrsic, e stavolta dopo le delusioni con Varese dell'anno scorso si toglie una grossa soddisfazione. La prova dell'Olimpia è pessima: la squadra di Repesa è quasi sempre sotto nel punteggio e alla fine arriva una sconfitta meritata.



Non basta nemmeno Alessandro Gentile, autore di 19 punti quasi tutti nel terzo e nel quarto periodo; Milano è in serata storta e si produce nell'ennesimo finale da dimenticare della sua Eurolega. 18-28, stavolta, il parziale dell'ultimo periodo. I croati bissano il clamoroso successo di Istanbul contro l'Efes e salgono a due vittorie in quattro gare, l'EA7 resta ad una sola vittoria nonostante tre gare giocate ad Assago e vede nero. Tra sette giorni, in casa del Limoges, servirà assolutamente una vittoria per tornare in corsa.