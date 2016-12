Eurolega: batticuore Milano, Maccabi piegato col brivido

13 ottobre 2016

Per raccontare Milano-Maccabi bisogna partire dagli ultimi 48 secondi : l'Olimpia, avanti di 7 punti dopo un grande rimbalzo difensivo di Pascolo, accusa un blackout improvviso e rischia di buttare via una vittoria che a quel punto della partita sembra scontata. I tifosi del Forum iniziano a temere un'altra clamorosa beffa dopo quella di gara 1 dei quarti 2014, in un'edizione poi vinta proprio dagli israeliani a Milano. La paura indossa i panni di Goudelock che piazza due triple da paura e riporta i suoi a -1 con 8 secondi ancora da giocare. Ma a scacciare gli incubi ci pensano un libero di Hickman (ex di turno e migliore in campo) e soprattutto una provvidenziale stoppata di McLean su Landesberg a sancire il 99-97 finale. Ultimo minuto a parte, la vittoria dell'Olimpia è meritata . Dopo un primo tempo vissuto sul filo dell'equilibrio (44-44) la squadra di Repesa allunga in avvio di ripresa arrivando persino a +11 (massimo vantaggio) . Il Maccabi prova a riemergere e ci riesce, ma Milano non si scompone e torna a +10 all'inizio dell'ultimo quarto. Gli israeliani si affidano a Goudelock (27 punti per lui), Jasmine Repesa risponde con una prova di squadra e si gode cinque uomini in doppia cifra: oltre a Hickman brillano Macvan (18), Raduljica (15), Gentile (12) e Dragic (11) .

REPESA: "SI POTEVA VINCERE CON MENO FIATONE"

Contento Jasmin Repesa: era importante non fallire la prima in Eurolega. Portare cinque uomini in doppia cifra e segnare 99 punti sono certamente segnali importanti. Certo, far fare 97 punti al Maccabi non era in preventivo: "No, non era questo il piano. Avevamo tantissima voglia di partire con una vittoria, soprattutto perché giocavamo in casa. Era giusto far vedere da subito chi siamo: non vogliamo solo partecipare ma vincere il più possibile". Il finale è stato folle: "Abbiamo buttato via gli ultimi 30 secondi, doveva essere una vittoria più facile. In futuro dovremo imparare da questi errori". Tante buone prove dei singoli: "Tutti hanno fatto bene, chi è entrato ha fatto bene. Sono orgoglioso, faccio i complimenti a tutti i ragazzi". Ora testa al derby con Varese: "Arriva un avversario storico, serve concentrazione: speriamo il Forum sia pieno".



Alessandro Gentile avverte: "È andata bene, ma non possiamo permetterci cali di tensione contro squadre di questo livello".